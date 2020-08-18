В Томске меньше двух часов понадобилось на ликвидацию пожара в здании бывшего училища связи

Заброшенные здания в Томске - вечная угроза пожара Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 августа, днем в Томске загорелось 4-этажное здание бывшего высшего военного училища связи на ул. Никтина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в кирпичном неэксплуатируемом здании поступило в 14.10. Прибывшие пожарные обнаружили частичное горение на 4 этаже и в чердачном помещении. Пострадавших не было. На месте работали несколько пожарных расчетов.

«В 15.42 открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 120 квадратных метров… В 15.51 пожар полностью ликвидирован», – говорится в сообщении. Уточняется, что в здании сгорел мусор и обрешетка крыши.

Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нем не только связистов, но и офицеров для ракетных войск.

Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. Впоследствии аварийная казарма было демонтирована. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина).