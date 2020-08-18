На капремонт исторического здания по пр. Ленина, 56, в Томске не хватает 17 млн рублей

Доходный дом И. С. Семеновой входит в число знаковых для Томска деревянных зданий. Фото: из открытых источников

Сегодня на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской Думы депутаты обсудили ход ремонтно-восстановительных работ в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия города Томска».

Как выяснилось, в текущем году за счет средств местного бюджета реставрация ведется на единственном объекте – жилом доме по пр. Ленина, 56. Работы на нем начались еще в 2018 году, за это время затраты составили 28 млн рублей. Напомним, здание 1900 года постройки является памятником деревянного зодчества федерального значения.

В 2020-м на продолжение ремонта были выделены средства в размере 11,5 млн руб. На начало августа на 45% выполнена установка окон, на 80% – окраска фасада. В работе остаются установка водосточных труб, окон, дверей, декора, устройство ограждения кровли, ремонт систем отопления и электроснабжения.

В июне ОГАУ «Томскгосэкспертиза» представило отчет о проверке сметной документации проекта. По откорректированной смете на полное завершение реставрации необходимо 17,3 млн руб., тогда как в бюджете на 2021 год предусмотрено только 3,9 млн.

Председатель думского комитета Андрей Петров пояснил: «Сметная сумма увеличилась за счет того, что в проекте не были учтены некоторые виды работ. В частности, не заложены средства на благоустройство территории, что очень важно при сдаче готового объекта, тем более в центре города». Депутаты рекомендовали администрации Томска предусмотреть в бюджете следующего года средства на завершение реставрации исторического дома.