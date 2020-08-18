Страда-2020: хозяйствами Томской области обмолочена почти треть посевов зерновых

Страда в самом разгаре на полях Томской области Фото: из открытых источников

На сегодняшний день, 18 августа, в регионе обмолочено 48,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — это 29,3% от плана.

Хозяйства намолотили 136,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 28,2 ц/га. В амбары засыпано 4,7 тыс. тонн зерна, сообщает портал администрации региона.

По темпам уборки сегодня лидируют Шегарский (47,8%), Зырянский (35,7%) и Первомайский (35,1%) районы.

Сев озимых культур ведут хозяйства Кожевниковского и Томского районов, где засеяно 2675 га. Подготовка зяби идет в семи районах – вспахано почти 14,5 тыс. га.

Продолжается уборка льна-долгунца (убрано 540 га), овощей (18 га) и картофеля (10,5 га).