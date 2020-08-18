Еще 50 жителей Томской области выздоровели от COVID-19

Почти 3,8 тыс. томичей уже выздоровели от COVID-19. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 50 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 3 790, - сообщил во вторник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что 17 августа в Томской области были выявлены 44 новых случая заражения COVID-19.

- Среди новых заболевших у 31-го человека инфекция протекает бессимптомно, у шести имеются признаки ОРВИ, у семи диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении. Новых смертей за минувшие сутки не зафиксировано.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,1 % мест. В обсерваторах под Томском находятся всего четвре человека.

Коэффициент распространения инфекции немного повысился и равен 0,90 ( вчера был 0,86),

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.