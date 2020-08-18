Коронавирус в Томске: + 44 новых случая заражения

Число заболевших в регионе продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 августа, в Томской области выявлены 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 068 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 4 748 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 132 пациента скончались, 6 527 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 932 493 человека, 15 872 скончались, 742 628 выздоровели.