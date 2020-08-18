Для пациентов МСЧ N 2 Томска, перенесших коронавирус, организована реабилитация в стационаре

На базе МСЧ N 2 развернут самый крупный в регионе Респираторный госпиталь. Фото: из открытых источников

С начала августа для выздоравливающих пациентов респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска организованы реабилитационные занятия, необходимые для восстановления организма после инфекции. За минувшие две недели такую помощь получили почти 40 выздоравливающих больных, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона

Реабилитацией пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, занимается инструктор лечебной физкультуры высшей категории, специалист по адаптивной физической культуре Надежда Огуля. Также по тактике реабилитации дистанционные консультации предоставляют специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии. Как отмечается под руководством медиков, больные делают дыхательную гимнастику, общеукрепляющие упражнения, в будущем в стационаре планируется проводить и физиотерапевтическое лечение.

- Такая реабилитация особенно необходима пациентам, у которых заболевание протекало с большим объемом поражения легких, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Программа подбирается индивидуально для каждого человека в зависимости от состояния, а занятия проходят непосредственно в палате, где находится пациент, — рассказала Надежда Огуля.