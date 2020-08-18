Иномарка в Томске сбила 3-летнего малыша, гулявшего без сопровождения взрослых

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Трехлетний мальчик оказался вчера днем под колесами автомобиля Toyota Probox. ДТП произошло около 14.15 , на ул. Водяной, 45а, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- Автомобилем Toyota Probox под управлением 21-летнего мужчины совершен наезд на ребенка-пешехода, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия трехлетний мальчик с травмами доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в момент ДТП ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, по адресу: Томск, улица Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон: 8 (3822) 795-300.