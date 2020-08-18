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Жители Томской области могут бесплатно отправить одну международную посылку

Это компенсация от Почты России за весенние задержки экспортных отправлений
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Почта России предоставляет возможность своим клиентам бесплатно отправить одну международную посылку.

Почта России предоставляет возможность своим клиентам бесплатно отправить одну международную посылку.

Фото: из открытых источников

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты.

- В качестве компенсации за неудобства, понесенные отправителями и получателями, Почта России предоставляет всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в это время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Чтобы воспользоваться бесплатной отправкой, необходимо авторизоваться в обновленном до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. Затем ввести необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Промокод активируется автоматически.

- Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно – команде удалось практически выстроить заново маршруты в максимально короткий срок. При этом мы понимаем, что даже и в этом хорошем результате были разные ситуации, для нас посылки – это не просто цифры в статистике, за каждой из них есть личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании – компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них, - отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.