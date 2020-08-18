Безопасными дорогами: в Томской области в этом году будет отремонтировано 185 км автотрасс в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта в Томской области отремонтируют 36 автотрасс, или 185 км дорог. Фото пресс-службы обладминистрации.

- Томская область получила еще 340 млн рублей из федерального бюджета на четыре дополнительных объекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Распоряжение о выделении 6 млрд рублей девяти регионам на модернизацию и реконструкцию дорожной сети председатель правительства Михаил Мишустин подписал по поручению президента России Владимира Путина. Это высокая оценка системной работы по строительству и ремонту дорог под руководством губернатора Сергея Жвачкина. По поручению главы региона мы увеличили план национального дорожного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате в этом году по нацпроекту к нормативу будет приведено 36 объектов общей протяженностью почти 185 километров.

Вице-губернатор уточнил, что на выделенные средства в нормативное состояние будут приведены автотрассы Томск Аникино Ярское на участке 13,345 – 24,42 км (от села Коларово до села Батурино), Томск Каргала Колпашево на участке 10,05 – 11,55 км в Томском районе, Больше-Дорохово Тегульдет на участке 64,874 – 81 км Зырянском районе и Могильный Мыс Парабель – Каргасок на участке 149 – 157,36 км в Парабельском и Каргасокском районах.