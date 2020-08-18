К 1 сентября горячая вода должна вернуться во все дома Томска

Ремонт тепломагистралей в Томске близится к финишу: вода должна появиться в жилых домах и учреждениях к 1 сентября. Фото пресс-службы администрации Томска.

- С начала ремонтной кампании горячая вода вернулась в 67% томских многоквартирников, - сообщил сегодня на селекторном совещании заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. - В среду, 19 августа, планируем завершить ремонт участков тепломагистралей №№ 3 и 6к, от которых запитана часть домов по ул. Ф. Мюнниха и Кошурникова. В ремонт на текущей неделе выводится участок №11, к которому подключены дома на ул. Алтайской и в Академгородке, Зеленых горках, Подсолнухах.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что одновременно бригады «ТомскРТС» продолжают устранять локальные дефекты на ответвлении тепломагистрали №1, от которой запитаны многоквартирные дома по ул. Вершинина, Учебной, Белинского, Кузнецова, Енисейской, Киевской, Щорса, Красноармейской, Усова, на пр. Кирова и Комсомольском. В ходе проведения гидравлических испытаний специалисты компании выявили на магистрали 183 дефекта, 65 из которых - на трубопроводах большого диаметра. В настоящее время большая часть из них устранена. Сегодня в работе ремонтников находится одновременно более 300 повреждений на разных участках сетей. По распоряжению главы города подача горячего водоснабжения в жилые дома и социальные учреждения должна быть возобновлена к 1 сентября.