Томский Роспотребнадзор проводит проверки в школах перед началом учебного года

В школах детям разрешено находиться в классах во время уроков без защитных масок. Дезинфекция и проветривание помещений при этом должны стать регулярными. Фото: Из открытых источников

- Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, внесла свои коррективы в процесс подготовки к новому учебному году, - сообщили в ведомстве. – Роспотребнадзор разработал санитарно-эпидемиологические правила по организации работы школ в условиях пандемии COVID-19, которые позволят минимизировать риски заражения, обеспечить безопасность детей и сотрудников.

Специалисты уточнили, что каждое общеобразовательное учреждение должно соблюдать специальное расписание уроков, график посещения столовой для минимизации контактов; организовать ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией; запрещается проведение массовых мероприятий; в школах должен быть усилен дезинфекционный режим, проводиться влажная уборка, проветривание помещений.

В управлении рассказали также, что экспертами разработаны предписания, куда включено 114 мероприятий по укреплению материально-технической базы школ, в том числе по проведению ремонтных работ, подготовке систем отопления и вентиляции, водоснабжения, приобретению современного технологического и холодильного оборудования для пищеблоков. Эксперты отобрали 46 проб питьевой воды на санитарно-химические и 138 проб на микробиологические показатели (все соответствовали гигиеническим нормативам), провели 2625 замеров освещенности, 64 исследования воздуха на содержание формальдегида, фенола (они также соответствовали нормам гигиены).

Добавим, что в Томской области в 2020-21 учебном году заработает 310 общеобразовательных организаций (количество обучающихся -124 796 человек, ожидаемое количество первоклассников - 14 140). На 1 сентября они должны быть полностью подготовлены к работе с детьми в пандемию. Мониторинг школ продолжается.