Санитарная рубка или уничтожение? В Томской области прокуратура проверила заказник «Карегодский»

Красавец заповедник существует в Томской области с 1980 года, здесь запрещена охота. А вырубка леса? Фото: Из открытых источников

- Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию из обращений о нарушениях при проведении санитарных рубок на территории зоологического заказника регионального значения "Карегодский" в Молчановском районе, - сообщили в облпрокуратуре со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ. - Установлено, что при организации сплошных санитарных рубок в границах заказника в акты лесопатологических обследований внесены недостоверные сведения о запасах древесины. Фактический объем вырубленных сосен в три раза превысил данные, указанные в актах. Причиненный лесному фонду ущерб составил 9,6 млн рублей.

В ведомстве отметили, что при проведении санитарных рубок подрядчиками лесоучастки были захламлены остатками рубки и необработанной древесиной. Материалы проверки направлены в следственный орган для возбуждения дела по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий" (она предусматривает максимальный срок лишения свободы на четыре года).

В прокуратуре региона также уточнили, что в отношении глав подрядных организаций "Фаворит" и "ИнтелСтрой" возбуждено дело по статье КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах". Природоохранная прокуратура внесла в их адрес представления об устранении нарушений лесного законодательства.