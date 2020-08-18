Погода в Томске на 18 августа 2020 года: тепло и дождь

Дождь, гроза с порывами юго-восточного ветра ожидают томичей во второй половине дня. Фото: Из открытых источников

- В Томске во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днем +24, +26, – сообщили томские синоптики. - По области также облачная погода с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, гроза, днем град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит +22, +27, по северо-западу до +17.