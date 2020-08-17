1 сентября во всех томских школах пройдут торжественые линейки, но длится они будут всего 20 минут

Теперь для каждого класса - свои перемены Фото: из открытых источников

Сегодня на еженедельном аппаратном совещании в мэрии Томска главной темой обсуждения стала подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник департамента образования Ольга Васильева доложила, что муниципальные детские сады Томска начинают работу в штатном режиме с сегодняшнего дня решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Она отметила, что до этого детсады работали в режиме дежурных групп, в среднем, их посещали 6600 малышей. Сегодня утром в сады пришли порядка 12 тысяч юных горожан. Все учреждения работают с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: не допускается смешение детских коллективов, группы изолированы друг от друга, обработка тематических помещений (спортзалов, музыкальных залов, столовых и т.д.) проводится после каждой группы, большинство занятий проходит на улице.

Аналогичные требования будут выполнены во всех городских образовательных учреждениях. Среди основных – утренняя термометрия, изоляция детей и взрослых с симптомами ОРВИ, дезинфекция дверных ручек, столов (в том числе, в столовых), мытье полов со средствами для дезинфекции.

Во всех школах пересматривают время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах. Для каждого класса составляют свой график уроков и перемен, классные коллективы будут изолированы друг от друга в отдельных кабинетах.

Ожидается, что за парты томских школ в этом году сядут около 62 тысяч томичей, из которых 7 тысяч – первоклассники. Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех томских школах, но продолжаться будут не более 20 минут.