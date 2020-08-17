В городе Северске Томской области столкнулись два автомобиля Toyota

Встретились как-то две Тойоты на трассе и поцеловались... Фото: из открытых источников

В городе Северск 16 августа около 16 часов 20 минут на улице Солнечной, 18 автомобиль Toyota Corolla, под управлением 52-летнего водителя, по предварительным данным, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota RAV 4.

С травмами 45-летняя женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле Toyota Corolla, с травмами доставлена в больницу, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сводка носит информационный характер и не определяет виновность участников дорожно-транспортного происшествия.