Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

В Томской области с января свыше 400 сибирячек прошли процедуру ЭКО

На эти цели направлено почти 60 млн рублей
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
КомментироватьОставить комментарий
ЭКО помогает поднимать демографию страны

ЭКО помогает поднимать демографию страны

Фото: из открытых источников

С начала года в Томской области выполнено 449 процедур экстракорпорального оплодотворения 440 женщинам. На эти цели Территориальный фонд обязательного медицинского страхования направил почти 60 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В медицинских учреждениях Томска выполнено 406 процедур, 43 – по полисам ОМС и бесплатно для томичек – в других регионах России.

– Больше всего циклов ЭКО – 254 процедуры – проведено в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко, 142 – в клиниках СибГМУ, – сообщила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

– Все необходимые для процедуры ЭКО лабораторные и инструментальные исследования проводятся для пациенток так же бесплатно, по полисам ОМС, – отметил директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко.

Более подробную информацию о программе ЭКО в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования можно получить в женской консультации по месту жительства, в департаменте здравоохранения по телефону: (3822) 999-101 (доб. 2874), по номеру единого контакт-центра в сфере ОМС 8-800-250-72-97 и в страховой медицинской организации.

Процедуры ЭКО входят в программу «Финансовой поддержки семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Здоровье в Томске