В Томской области с января свыше 400 сибирячек прошли процедуру ЭКО

ЭКО помогает поднимать демографию страны Фото: из открытых источников

С начала года в Томской области выполнено 449 процедур экстракорпорального оплодотворения 440 женщинам. На эти цели Территориальный фонд обязательного медицинского страхования направил почти 60 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В медицинских учреждениях Томска выполнено 406 процедур, 43 – по полисам ОМС и бесплатно для томичек – в других регионах России.

– Больше всего циклов ЭКО – 254 процедуры – проведено в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко, 142 – в клиниках СибГМУ, – сообщила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

– Все необходимые для процедуры ЭКО лабораторные и инструментальные исследования проводятся для пациенток так же бесплатно, по полисам ОМС, – отметил директор Территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко.

Более подробную информацию о программе ЭКО в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования можно получить в женской консультации по месту жительства, в департаменте здравоохранения по телефону: (3822) 999-101 (доб. 2874), по номеру единого контакт-центра в сфере ОМС 8-800-250-72-97 и в страховой медицинской организации.

Процедуры ЭКО входят в программу «Финансовой поддержки семей при рождении детей» национального проекта «Демография».