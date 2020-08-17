В селах Томской области строятся 9 крупных объектов социальной инфраструктуры

Власть активно поддерживает российское село Фото: из открытых источников

Вице-губернатор Андрей Кнорр принял участие в видеоконференцсвязи, которую провел с регионами министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, информирует департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Основной темой онлайн совещания стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», стартовавшая в 2020 году. Глава Минсельхоза России совместно с руководством федеральных органов исполнительной власти, субъектов и муниципальных образований, а также представителями бизнеса оценил ход и предварительные результаты первых месяцев реализации госпрограммы.

Как отметил Дмитрий Патрушев, процесс масштабных перемен с текущего года затронул сотни сельских территорий в нашей стране. В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути, госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии российского села, где проживает четверть населения нашей страны. По словам главы Минсельхоза, в сложившихся сегодня условиях начинают формироваться новые тенденции, влияющие на экономику сельских территорий. Так, из-за массового перехода на дистанционный режим работы городское население все чаще стало задумываться о переезде в сельскую местность. Поэтому очень важно, что даже несмотря на непростую ситуацию в экономике, инструменты госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» подтверждают свою эффективность.

Отдельно Дмитрий Патрушев отметил колоссальную популярность как среди сельского, так и городского населения одного из ключевых инструментов Госпрограммы – льготной сельской ипотеки. Ей воспользовались уже 15,6 тыс. заемщиков в 80 субъектах Российской Федерации, а объем выданных кредитов составляет свыше 27 млрд рублей. При этом заявок в банки поступило на сумму более 215 млрд рублей от более чем 100 тыс. человек.

В 2020 году на реализацию программы в Томской области из федерального бюджета направлено 499,2 млн рублей. Еще 159,9 млн составило софинансирование из областного бюджета и 45,4 млн – местных. Около 42,9 млн – средства внебюджета. В программу текущего года включили девять объектов социальной инфраструктуры (в том числе станция обезжелезивания и очистные в Александровском), три – инженерной и 19 объектов благоустройства. Кроме того, за счет реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 60 семей улучшать свои жилищные условия, девять работников организаций АПК региона смогут бесплатно пройти повышение квалификации, а 150 учащихся по отраслевому профилю – пройти производственную практику с бесплатным проживанием.