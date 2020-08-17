Проливные дожди в минувшие выходные остановили огонь в лесах Томской области

Огонь в тайге очень не любит воду с неба Фото: из открытых источников

Специалисты лесопожарных формирований Томской области, федерального резерва «Авиалесоохраны» и аэромобильной группировки регионального управления МЧС России потушили возгорания на площади 524,2 га в Каргасокском и Верхнекетском районах, в том числе крупный пожар (400 га) в Каргасокском лесничестве.

На сегодняшний день, 17 августа, в лесах региона – в Александровском районе – остался один пожар (площадь – 1,4 тыс. га) в стадии локализации. В его тушении задействованы 31 сотрудник авиапожарной службы, пять человек из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» и 75 специалистов из управления МЧС России по Томской области, сообщает портал администрации региона.

На землях лесного фонда Томской области установился низкий класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,1.

Департамент лесного хозяйства напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Всего с начала 2020 года в Томской области ликвидировано 172 лесных пожара на площади 5,5 тыс. га. В течение суток с момента обнаружения ликвидировано 119 лесных пожаров – 69,18% от общего числа. 111 возгораний в лесах возникли по вине местного населения, 40 – в результате гроз, в 18 случаях причиной стали сельскохозяйственные палы, два лесных пожара перешли в Томскую область с территории соседних регионов, один произошел от линейного объекта.