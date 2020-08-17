Еще 67 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших за сутки снова превышает число выявленных новых случаев заражения. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса еще 67 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших составляет 3 740 человек, сообщил в понедельник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня было выявлено 45 новых случаев заражения, 2 человека скончались.

- Из вновь заболевших у 35 инфекция протекает бессимптомно, у 6 имеются признаки ОРВИ, у четырех томичей диагностирована пневмония, - также уточнили в оперштабе.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 17 августа свободны 68,1 % мест, охват населения тестированием составляет 292,4 на 100 тысяч населения. В обсерваторах под Томском находится на карантине 41 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области по сравнению со вчерашним днем понизился и составляет 0,86 (вчера он был равен 0,87).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.