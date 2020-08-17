Коронавирус стал причиной смерти еще двоих жителей Томской области

Еще два летальных исхода от COVID-19 зафиксированы в Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 августа, стало известно о смерти еще двоих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 54 человек.

- Томская область... умерло 54... ( 2 за последние сутки) - говорится в сообщении на сайте.

- Оба скончавшихся входили в группу риска по возрасту, страдали ожирением. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, у одного инфекция вызвала синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 45 новых случаев заражения, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 5 024 человек.