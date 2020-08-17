Коронавирус в Томске: + 45 новых случаев заражения

Число заболевших коронавирусом томичей продолжает увеличиваться. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 августа, в Томской области выявлен 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 024 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 892 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 55 пациентов скончались, 3 133 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 927 745 человек, 15 740 скончались, 736 101 выздоровел.