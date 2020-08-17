Три процента до плана: в Томске завершается ремонт магистралей по дорожному нацпроекту

Задача городских властей – создать безопасные условия для всех участников дорожного движения Фото: из открытых источников

Мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены в Томске на 97,5%, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас ремонт дорожного покрытия завершен на ул. 79-й Гв. дивизии, Пролетарской, Артема, Косарева, Пушкина (с транспортной развязкой), Иркутском тракте, пр. Ленина и пл. Соляной.

Накануне бригады подрядчиков укрепили дорожное покрытие по ул. Усова вблизи восстановленных раскопок, на ул. Косарева уложили плитку на 150 кв. метрах технического тротуара. На ул. Профсоюзной на 7,2 тыс. кв. метров уложен верхний слой асфальта, на ул. Елизаровых дорожники продолжают делать примыкания, асфальтировать съезды и заезды.

В сезоне-2020 в результате экономии после приемки основных объектов были получены дополнительные средства в сумме около 14 млн рублей. Решением мэра Томска они направлены на ремонт проезжей части на улицах Октябрьского района.

В минувшие выходные бригады подрядчика в рамках нацпроекта приступили к ремонту ул. Пушкина на участке от Октябрьского взвоза до ул. Кривой. Здесь специалисты «Томской строительной компании» приведут в нормативное состояние около 400 метров проезжей части: на всю ширину дороги заменят асфальт, обновят бордюры и отремонтируют колодцы инженерных коммуникаций.

Этот участок магистрали, небольшой по протяженности, не вошел в основные планы по ремонту. Однако вокруг находится несколько социально важных учреждений – учебные корпуса ТГАСУ, областной суд, налоговая служба, Воскресенская церковь и пр. «Дополнительные средства позволили обеспечить комплексный подход к ремонту томских улиц и создать безопасные условия для всех участников дорожного движения», – говорится в пресс-релизе.