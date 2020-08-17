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Перезагрузка проекта «5-100»: пять университетов Томска примут участие в новой федеральной программе академического лидерства

Такую задачу поставил перед ними глава региона Сергей Жвачкин
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Губернатор Сергей Жвачкин возглавил работу Стратегической сессии, посвященной будущему томских вузов.

Губернатор Сергей Жвачкин возглавил работу Стратегической сессии, посвященной будущему томских вузов.

Фото: из открытых источников

Томский губернатор Cергей Жвачкин считает, что в новой федеральной программе академического лидерства, которая приходит на смену программе повышения международной конкурентоспособности «5-100», могут принять участие сразу пять университетов Томска. Об этом он заявил сегодня, 17 августа, выступая на открытии Стратегической сессии по программе академического лидерства в Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Глава региона, возглавляющий наблюдательные советы двух томских национальных исследовательских университетов — участников программы повышения международной конкурентоспособности «5-100» — подчеркнул, что ТГУ и ТПУ за годы реализации вышуказанной программы достигли значительных успехов.

Так, Томский государственный университет сегодня входит в первую лигу мирового рейтинга QS и занимает там 250-е место, Томский политехнический - 401 место.

В сессии принимают участие ректоры всех томских университетов и НИИ, эксперты из "Сколково", руководители администрации региона.

В сессии принимают участие ректоры всех томских университетов и НИИ, эксперты из "Сколково", руководители администрации региона.

Фото: из открытых источников

- Эти достижения — результат повседневного труда тысяч людей. Но это совсем не повод почивать на лаврах. Сейчас российское Министерство науки и высшего образования ведет перезагрузку проекта «5-100». Программа повышения конкурентоспособности будет позиционироваться как программа стратегического академического лидерства. Ее цель — достижение десятого места в мире по присутствию российских вузов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов. Внимательно изучив предварительные показатели результативности программы, я пришел к выводу, что все пять университетов Томска, подведомственные Минобрнауки и Минздраву, отвечают входным критериям для участия в программе и готовы доказать свою конкурентоспособность, - убежден Сергей Жвачкин.

--Наши университеты реализуют многие прорывные проекты в области цифровых технологий, глобального климата, биомедицины, больших данных, микроэлектроники и другие. А значит, они готовы осуществлять научные исследования мирового уровня. И цель трех дней нашей Стратегической сессии — провести мозговой штурм, который позволит определить конкурентный потенциал наших университетов в национальном и мировом образовательных пространствах; основные цели, приоритеты и партнеров из числа томских университетов и НИИ; основные направления развития деятельности вузов на ближайшие пять лет». По сути, вместе нам предстоит обсудить «образ будущего» Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций, сформулировать основные цели, задачи и приоритеты университетов для участия в конкурсе Минобрнауки. Эти несколько дней будут определять несколько десятилетий будущего университетов, — обозначил задачи стратсессии глава региона.

По его мнению, вхождение всех пяти томских университетов в новую федеральную программу "амбициозная, сложная, но, достижимая цель.Тем более что мы уже больше года ведем интеграционные процессы вузов в рамках проекта «Большой университет» и проекта по созданию в Томской области научно-образовательного центра мирового уровня».

Добавим, стратегическая сессия «Экосистемные основания, подходы к разработке и механизмам реализации Программы академического лидерства: российский и международный опыт» пройдет в Томске 17-19 августа В ее работе примут участие ректоры томских университетов и руководители академических институтов, губернатор Сергей Жвачкин, вице-губернаторы Людмила Огородова и Андрей Антонов, научный руководитель международной школы управления (МШУ) «Сколково» Андрей Волков и другие эксперты.

ТГУ входит в первую лигу мировых университетов в рейтинге QS.

ТГУ входит в первую лигу мировых университетов в рейтинге QS.

Фото: из открытых источников

Образование