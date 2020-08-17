Губернатор Томской области выделил свыше 132 млн рублей на эпидбезопасность образовательных учреждений

Областные субсидии на обеспечение эпидбезопасности во время пандемии коронавируса получат все детсады, школы, техникумы и колледжи региона. Фото: Из открытых источников

- Губернатор Сергей Жвачкин выделил 132,7 млн рублей из областного бюджета на оснащение областных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

- В преддверии нового учебного года задача власти - обеспечить максимальную безопасность образовательного процесса для детей и педагогов, снизить риски заболеваемости, - подчеркнул губернатор, возглавляющий региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. - Цена профилактических мер - более 132 млн рублей, но здоровье дороже. 120,6 млн рублей мы направляем в школы, детские сады и детские учреждения дополнительного образования, 12,1 млн - в техникумы и колледжи. Областные субсидии получат все наши муниципальные образования.

В администрации региона уточнили, что, согласно решению регионального оперативного штаба, в школы, где учатся более 1500 человек, будут приобретены тепловизоры, позволяющие на входе измерять температуру в автоматическом поточном режиме. В школы меньшей наполняемости, а также в детские сады и учреждения дополнительного образования будут приобретены бесконтактные инфракрасные термометры; во все учреждения, включая техникумы и колледжи, - дезинфицирующие и антисептические средства, рециркуляторы (оборудование для обеззараживания воздуха) и другие средства защиты.