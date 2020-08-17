В «Ночь абитуриента» в Томском госуниверситете у поступивших примут согласие на зачисление

"Ночь абитуриента" в ТГУ обещает быть интересной и информативной. Фото пресс-службы НИ ТГУ.

- Акция «Ночь абитуриента» начнется 21 августа в 20.00 онлайн в прямом эфире. Съемка пройдет в режиме 360°, оживлять экспонаты палеонтологического музея будут с помощью IT-технологий. Завершится мероприятие программой Натальи Нелюбовой. Это песенные композиции, сыгранные на современных инструментах и украшенные этническим вокальным колоритом коренных народов Сибири, - рассказали в пресс-службе вуза.

Начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов уточнил: традиционно в «Ночь абитуриента» от поступающих в ТГУ принимается согласие на зачисление – без этого документа они не поступят в университет. «Проверьте его в своем личном кабинете», – подчеркнул он.

Добавим, что проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков во время акции расскажет, в каком формате первокурсники Томского государственного университета начнут учебный год. Будущих студентов ожидает также розыгрыш призов от приемной комиссии.