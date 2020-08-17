В Томской области УК и ТСЖ оштрафованы за обман в начислениях за услуги

Работа прокуроров помогла томичам и жителям области вернуть незаконно начисленные платежи. Фото: Из открытых источников

- Прокурорские проверки этого года показали, что организации, оказывающие услуги в сфере управления жилищным фондом, некачественно выполняют работы по его содержанию, несвоевременно рассчитываются с ресурсоснабжающими компаниями, незаконно расходуют денежные средства, предназначенные для ремонта домов, - сообщили в областной прокуратуре. – Например, по результатам рассмотрения представлений прокурора, компаниями «Заводской массив», «Жилремсервис-I» и «УК Возрождение» произведен перерасчет размера оплаты на общую сумму порядка 76 тыс. рублей 16 нанимателям квартир в Томске, незаконно начисленной за капитальный ремонт, а также за «вознаграждение домкома». Указанные общества привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования.

В ведомстве добавили: прокурор города Кедрового также отреагировал на случаи необоснованного начисления собственникам дома платы за водоотведение на содержание общего имущества сотрудниками «Кедровской жилищной компании» - конструктивные особенности и имеющиеся инженерные коммуникации не предусматривают возможность оказания данной услуги. Требования прокуратуры удовлетворены, нарушения устранены. Надзор за соблюдением прав жителей находится на постоянном контроле прокуроров региона, а также управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.