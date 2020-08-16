Еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Еще один томич стал жертвой новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 16 августа, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19.

- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – в анамнезе ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертония, хроническая сердечная недостаточность. У пациента была диагностирована вирусная полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, рецидивом тромбоэмболии легочных артерий, - прокомментировал региональный оперштаб.

Скончавшийся томич стал 52 жертвой пандемии в нашем регионе.