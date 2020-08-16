Коронавирус в Томске: + 43 новых случая заражения

Новых подтвержденных случаев в Томской области +43.
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Сегодня, 16 августа, в Томской области выявлено 43 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 979 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 4 969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 68 скончались, 3 557 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 922 853 человек, 15 685 скончались, 732 968 выздоровели.