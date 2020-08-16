«Безопасное детство» в действии: в Томске проверяют исправность детских и спортивных площадок

В ходе всероссийской акции "Безопасность детства" томские жилищники обследуют и ремонтируют детские площадки. Фото: Из открытых источников

- Сотрудники районных администраций, УК и ТСЖ в рамках мероприятий всероссийской акции «Безопасность детства» проинспектировали 1306 объектов, среди которых детские и спортивные площадки, чердаки и подвалы, недостроенные и заброшенные здания, - сообщили в мэрии. - Они проверили исправность элементов и ограниченность доступа юных горожан в потенциально опасные места, уделив особое внимание наличию рядом открытых раскопок и канализационных колодцев. Выявленные замечания были устранены,

В городской администрации добавили, что в этом году в Ленинском районе были приведены в порядок 15 площадок по пр. Ленина, 180, 166, ул. К. Ильмера, 10/3, Р. Люксембург, 101, Ф. Мюнниха, 3, 7, 11, 5 Армии, 9, Профсоюзной, 16/2, 20а, в пер. Урожайном, 31.