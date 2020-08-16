«Прямая линия» по установлению инвалидности и реабилитации пройдет в Томске 19 августа

Консультацию эксперта МСЭ в ходе "прямой линии" смогут получить родители детей с ОВЗ. Фото: Из открытых источников

- Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Минтруда России (МСЭ) проведет «прямую линию» по вопросам установления инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), - сообщили в учреждении. – Она запланирована на среду, 19 августа.

Специалисты уточнили, что томичи могут задать свои вопросы в вышеназванный день по телефону 403-222, с 14 до 16 часов. Им ответит исполняющая обязанности руководителя - главного эксперта по МСЭ Варваренко Татьяна Лаврентьевна.

Добавим, вопросы можно отправлять заранее на электронную почту. Ее адрес fgu@mse.tomsk.ru