Матч «Томь» - «Иртыш» начнется сегодня в 17 часов

Матч с омичами томские футболисты проведут на своей территории. Фото: Из открытых источников

- "Томь" встретится в воскресенье с омским ФК "Иртыш" в рамках 4 тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), - сообщили в клубе. - Матч состоится на стадионе "Труд" в 17.00 по местному времени.

В ФК «Томь» уточнили, что в качестве арбитров на сегодняшней игре выступят Алексей Амелин (Тула), Федор Валявин (Саратов) и Михаил Кистанов (Энгельс); инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону). Делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).

Добавим, что сейчас "Томь" занимает 22 строку турнирной таблицы чемпионата, не имея в активе очков. "Иртыш" находится строчкой выше, также не имея ни одного очка.