Погода в Томске на 16 августа 2020 года: прохладно, без существенных осадков и порывистый ветер

Без существенных осадков пройдет сегодняшний день в Томской области. Фото: Из открытых источников

- В Томске в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +21, +23, – сообщили томские синоптики. - По области также облачная погода с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, днем на востоке сильные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем составит +15-20 градусов, местами до +25.