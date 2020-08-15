Сразу 78 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

В Томской области все больше выздоровевших от коронавируса Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 августа, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавируса еще 78 жителей Томской области. Общее количество выздоровевших составляет 3 611 человек, сообщил в субботу в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня было выявлен 51 новый случай заражения.

Из вновь заболевших COVID-19 у 29-ти нет симптомов, у 18-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония.

В обсерваторах под Томском находится 41 человек.

Наличие свободного коечного фонда – 66,1%.

За весь период в Томской области за весь период установлено 4 936 случаев заболевания COVID-19, 3 611 выздоровели, 51 умер.

Коэффициент распространения инфекции сегодня 0,93.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.