Более 90% населения Томской области обеспечено качественной питьевой водой

Более тысячи источников обеспечивают питьевой водой основную часть населения области. Фото: из открытых источников

В Томской области качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения обеспечено 90,9% населения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по итогам мониторинга за 1-е полугодие 2020 года.

Централизованное водоснабжение в регионе осуществляется из 1 049 источников, которые обеспечивают питьевой водой 95,3% населения. В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды.

За последнее время санитарно-техническое состояние ряда объектов питьевого водоснабжения улучшилось, отмечают специалисты. Соответственно, до 0,3 % снизилась доля проб воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям.

При этом количество нестандартных проб по санитарно-химическим показателям составило 21,7%: это объясняется природными особенностями региона (повышенное содержание железа, марганца, кремния) и отсутствием очистки воды в должном объеме.

Надзорное ведомство систематически контролирует деятельность водоснабжающих организаций. Так, за 1-е полугодие по итогам проверок вынесены постановления о наложении административных штрафов на 166 тыс. рублей. Основные нарушения – это отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны источников; отсутствие на водопроводах (особенно в сельской местности) необходимых очистных сооружений; неудовлетворительное состояние разводящих сетей и т. д. На некоторых предприятиях не в полном объеме проводится производственный контроль качества воды.

Жителям населенных пунктов, не обеспеченных качественной питьевой водой, Роспотребнадзор рекомендует употреблять для питья и приготовления пищи бутилированную воду, использовать подходящие бытовые фильтры, при необходимости воду кипятить.