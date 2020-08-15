Коронавирус в Томске: +51 новый случай заражения

Коронавирус не ослабляет хватку в Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 августа, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 936 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 061 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 119 пациентов скончались, 6 447 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 917 884 человек, 15 617 скончались, 729 411 выздоровели.