Бойцы поисковых отрядов Томской области отправляются на летние «Вахты Памяти»

Томские поисковики будут участвовать в традиционных экспедициях по местам боев Фото: из открытых источников

40 бойцов поисковых отрядов Томской области в августе отправятся в экспедиции в Калужскую, Новгородскую и Смоленскую области в составе пяти поисковых отрядов, информирует региональный департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В каждом регионе свои задачи: в Калужской области ребята займутся установкой памятных обелисков на местах гибели советских летчиков, в Новгородской области будут искать останки солдат, а в Смоленской области предстоит искать останки бойцов 166-й томской дивизии, там же молодые поисковики установят 12 памятных знаков на местах гибели наших земляков.

С соблюдением всех ограничительных мер, в экспедиции отправились участники в возрасте с 18 до 60 лет. Время нахождения в экспедиции сокращено, экскурсии в Москве отменены.