Страда-2020: аграрии в трех районах Томской области практически завершили уборку озимых культур

В Томской области корма заготовлены, идет уборка урожая Фото: из открытых источников

Комиссия департамента по социально-экономическому развития села под руководством заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра посетила хозяйства Шегарского, Кривошеинского и Первомайского районов, информирует портал администрации региона.

В ходе рабочей поездки вице-губернатор побывал на полях, а также проверил готовность к зиме животноводческих комплексов агрофирмы «Межениновская», сельхозкооперативов «Белосток», «Кривошеинский, компании «АГРО» и фермерских хозяйств.

Животноводы Шегарского, Кривошеинского и Первомайского районов заканчивают кормозаготовку и готовят комплексы к зиме. Так, «Агрофирма «Межениновская» в 2019 году построила в Баткате телятник холодного содержания с кормокухней, и сейчас благоустраивает территорию фермы.

«Белосток» возводит новый телятник на 200 голов, готовность объекта – 50%, срок окончания строительства – сентябрь этого года. На следующий год на площадке запланировано строительство откормочного цеха. Сельхозкооператив «Кривошеинский» благоустраивает подъездные пути к животноводческой ферме и завершает реконструкцию зерносушилки в селе Новокривошеино.

Хлеборобы этих трех районов практически завершили уборку озимых культур и приступили к обмолоту яровых зерновых и зернобобовых – гороха, ржи, ячменя и овса. Средняя урожайность озимых составила 37 ц/га.

– Хозяйства Томской области показывают хорошие результаты не только в объемах урожая, но и в агротехнике, селекции, в культуре обработки полей. Качественное выполнение агротехнических и технологических операций для большинства сельхозпредприятий стало нормой, – отметил Андрей Кнорр.

В этом году уборочная кампания в Томской области стартовала на две недели раньше обычного, что привело к наложению нескольких видов полевых работ, и сейчас усложняет ситуацию.

– Еще одно опасение – грозовые дожди с ветрами, которые могут «положить» высокий хлеб, а затем привести к прорастанию зерна и его потерям при уборке, – пояснил вице-губернатор. – Сейчас задача аграриев – максимально оперативно убрать урожай, высушить зерно и заложить качественные семена, – подчеркнул вице-губернатор.