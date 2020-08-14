Спасатели МЧС России на севере Томской области нашли рыбака, пропавшего неделю назад

Рыбак 7 дней продержался в тайге на подножном корму Фото: из открытых источников

38-летний житель села Парабель Владимир Голещихин пропал во время рыбалки в ночь с 7 на 8 августа. Двое его друзей отправились на лодке рыбачить, сам же он остался в рыбацкой избушке. Вернувшись обратно, друзья не обнаружили Владимира на месте.

С 8 августа были организованы поиски. В них были задействованы сотрудники МЧС, полиции, районной администрации, родственники и друзья Владимира, привлекался вертолет авиакомпании «Ельцовка». Поисковики отмечают, что местность, где пропал мужчина, очень сложная для ориентирования. Ранее об этой ситуации сообщал сайт КП в Томске.

Сегодня, 14 августа, в 14:30 при патрулировании на катере одной из проток реки Кеть, примерно в 40 километрах от районного центра, работники Парабельского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Дащенко, Дмитрий Сысолин, Иван Замятин и Иван Фокин обнаружили на отмели следы. Углубившись в заросли, они вскоре нашли потерявшегося человека. Владимир находился в ослабленном состоянии. Спасателям он рассказал, что все эти дни питался дикоросами, воду пил из ручьев, сообщает сайт Главного управления МЧС России по Томской области.

Пожарные дали ему свою одежду, чтобы тот мог согреться, напоили чаем, а затем на лодке доставили в Парабель, где передали бригаде скорой помощи.