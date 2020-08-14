Эпидсезон продолжается: за неделю в Томской области клещи покусали 106 жителей региона

Большинство присосавшихся к томичам клещей оказались здоровыми и не заразили людей Фото: из открытых источников

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что в период с 6 по 12 августа в Томской области зарегистрировано 106 обращений граждан с присасываниями клещей, в 20 случаях пострадали детей.

Наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 82, в том числе 16 детей.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 25 255 человек, пострадавших от клещей, в том числе детей – 5 161 человек.

На данный момент у 71 пострадавшего от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так, у 24 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 6 детей. Также зарегистрировано 47 больных (в том числе 17 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты управления призывают томичей и жителей Томской области проявлять осторожность в условиях пребывания на природе и дачных участках, соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не пострадать от клещей.