За 24 часа территория пожаров в лесах Томской области уменьшилась в два раза

Лучший пожарный в тайге - проливной дождь Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки лесопожарные службы ликвидировали 8 лесных пожаров в Каргасокском, Верхнекетском, Кривошеинском районах на площади 1,3 тыс. га, в том числе крупный очаг (900 га) в Каргасокском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации области.

Сейчас на территории региона действует пять лесных пожаров в Александровском, Верхнекетском, Каргасокском районах на площади 1193,2 га, два из них – в Верхнекетском и Каргасокском районах – локализованы на 423,2 га.

На тушении лесных пожаров задействованы 240 человек: 92 специалиста «Томской авиабазы», 30 работников пожарно-химических стаций и лесной охраны, аэромобильная группировка МЧС России по Томской области (91 человек) и федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы Шушинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана» (27 человек).

Еще 46 специалистов федеральной «Авиалесоохраны» в настоящее время находятся в пути к месту базирования (село Каргасок).

Со вчерашнего дня в большинстве районов Томской области прошли дожди, за счет чего снизился класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды до 2,4 (низкая пожарная опасность).

Всего с начала года в регионе ликвидировано 168 лесных пожаров на общей площади 4,9 тыс. га.