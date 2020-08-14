Томича обманули на 10,5 тыс рублей при «покупке» породистых щенков

Для мошенников в Интернете и щенки - неплохая наживка... Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств, сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, мужчина в одной из социальных сетей увидел объявление о продаже щенков породы «Бигль». Потерпевший позвонил по номеру, указанному в объявлении, но трубку никто не взял, однако сразу после завершения звонка на телефон пришло сообщение от продавца, он предлагал воспользоваться одним из мессенджеров и там обсудить условия сделки.

Продавец предоставил фото и видео щенков и потребовал перевести на банковскую карту денежные средства в размере 10 500 рублей.

Затем мошенник попросил перевести еще 2 400 рублей, якобы для покупки специальной клетки для перевозки питомца, так как щенки находились за пределами Томской области. После этого потерпевший заподозрил продавца в мошенничестве и попросил сделать видеозвонок, что бы увидеть животных живьем, продавец отказал и перестал выходить на связь.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.