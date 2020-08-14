Партийцы и самовыдвиженцы: на выборы в Томскую гордуму зарегистрировано 156 кандидатов

Дума города Томска состоит из 37 депутатов, а выборы проходят по смешанной системе. Фото: из открытых источников

На выборы в Думу города Томска зарегистрировано 156 кандидатов которые будут выдвигаться по одномандатным округам. Об этом сообщил сегодня председатель муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.

Напомним, выборы в Томскую гордуму VII созыва пройдут 13 сентября, в единый день голосования. Жителям областного центра предстоит избрать 37 депутатов: 10 – по партийным спискам, еще 27 – по одномандатным избирательным округам.

Как ранее сообщалось, 12 августа завершилась регистрация кандидатов по партспискам: процедуру прошли семь партий, еще одной – региональному отделению «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – горизбирком отказал в регистрации из-за некачественного сбора подписей.

Вчера закончилась регистрация кандидатов по одномандатным округам, которую прошли 156 человек. Как пояснил В. Тищенко, 138 – это кандидаты от политических партий, еще 18 – самовыдвиженцы. Своих кандидатов выдвинули восемь партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», а также «Партия Роста», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Отказ в регистрации получили 10 кандидатов, включая трех самовыдвиженцев и семь партийцев (шесть – от «Новых людей», еще один – от «Партии роста»). По словам главы горизбиркома, они либо не предоставили подписные листы, либо собрали недостаточное количество достоверных подписей от избирателей.