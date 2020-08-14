Доплата за риск: томским медикам выделили еще 95,5 млн рублей за работу в условиях пандемии COVID-19

Власть стимулирует работников здравоохранения, работающих с больными коронавирусом Фото: из открытых источников

Правительство России выделило 95,5 млн рублей из федерального резервного фонда на стимулирующие выплаты медицинским работникам Томской области, работающим с COVID-19, а также работникам, которые находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни выплаты получат более двух тысяч медработников региона, сообщает портал администрации области.

Как уточнила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Элеонора Моисеенко, размер выплаты сотруднику зависит от его среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года и времени работы с зараженными пациентами. Выплаты в размере от 20 до 80 процентов получат медработники скорой помощи и первичного звена, работающие с COVID-19; выплаты от 30 до 100 процентов – медицинские работники стационаров, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день сформированы заявки от областных учреждений и готовятся финансовые документы на выплату», – уточнила Элеонора Моисеенко.

Она добавила, что кроме этих выплат медикам, непосредственно участвующих в оказании помощи пациентам с COVID-19, ежемесячно выплачиваются дополнительные «стимулирующие»: по 80 тысяч врачам стационаров, по 50 тысяч – среднему медицинскому персоналу стационаров и врачам «скорых», по 25 тысяч – младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых». Транш на эти выплаты регион уже получил, выплата сотрудникам произведена в начале августа вместе с зарплатой.