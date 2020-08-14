В Томской области отремонтировано более 75 процентов дорог в рамках нацпроекта

Недобросовестных дорожников областные власти обещают вносить в «черный список». Фото: из открытых источников

Региональный штаб нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оценил ход ремонтной кампании 2020 года. Выполнение дорожного проекта по Томской области на 14 августа превышает 75%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В лидеры вышло ЗАТО Северск: завершив годовой план в июле со значительным опережением графика, северчане уже приступили к ремонту дополнительного объекта. За счет экономии средств в закрытом городе отремонтируют участок ул. Парковой от пр. Коммунистического до ул. Ленина. Также начались ремонтные работы на четырех дополнительных объектах регионального значения.

Выполнение плана на 18 региональных объектах достигло 70%. Сданы два участка, отремонтированных с опережением сроков: Первомайское – Белый Яр и Томск – Мариинск. В высокой степени готовности находятся участки трасс Черная Речка – Кисловка, подъезд к селу Дзержинскому (Томский район) и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок (Парабельский район).

В Томске реализация нацпроекта завершается – готовность достигла 96%. Ремонт дорожного покрытия закончен на ул. 79-й Гвардейской дивизии, Пролетарской, Артема, Косарева, Пушкина, на транспортной развязке (пр. Комсомольский – ул. Пушкина), Иркутском тракте, пр. Ленина и пл. Соляной. Продолжаются дорожно-ремонтные работы на ул. Елизаровых, Профсоюзной и Усова.

– На реализацию национального проекта только в 2020 году Томская область направила более 3,83 млрд рублей. Еще раз обращаю ваше внимание на качественное выполнение всех работ. Губернатор Сергей Жвачкин предъявляет к этому жесткие требования, контроль идет на всех этапах, а недобросовестных подрядчиков будем немедленно вносить в «черный список», – подчеркнул на штабе замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.