В колледжах и техникумах Томской области финишировала проверка на готовность к новому учебному году

Перед началом нового учебного года были проверены все мастеркские и учебные корпуса ССУзов. Фото: из открытых источников

В течение трех последних недель специалисты департамента профессионального образования совместно с представителями МЧС, МВД и Росгвардии проверяли готовность ссузов региона к учебному году. В общей сложности, было проинспектировано 97 учебных корпусов и мастерских, 30 общежитий и более 240 зданий и сооружений.

- Серьезных нарушений не выявлено, все профессиональные образовательные организации Томской области приняты к 2020-2021 учебному году, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Также накануне Дня знаний, с 24 по 31 августа, по поручению губернатора Томской области департамент профобразования еще раз проверит, как подведомственные учреждения выполняют предписанные санитарно-эпидемиологические требования.

- Мы еще раз проконтролируем, как в техникумах и колледжах организованы зоны доступа и контроля в здания — бесконтактное измерение температуры, обработка рук антисептиками, есть ли медицинские маски и журналы контроля, — отметил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Сводный доклад об итогах приемки профессиональных образовательных организаций Томской области будет направлен в Министерство просвещения РФ.

Добавим, кампания по приемке учреждений СПО прошла в Томске, Северске, Стрежевом, а также Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах Томской области.