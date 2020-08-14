Ограничение движения в Томске: с 15 августа на Мокрушинском переезде закроют для автотранспорта две полосы из четырех

В ближайшую неделю движение на ул. Мокрушина будет частично ограничено. Фото: из открытых источников

Движение транспорта по ул. Мокрушина в Томске будет частично ограничено с 8 часов 15 августа до 20 часов 23 августа, напоминает пресс-служба мэрии Томска.

- В вышеуказанный период движение транспорта будет организовано по двум полосам с левой стороны на железнодорожном переезде в сторону улицы Мокрушина, вместо существующих четырех полос, - уточняется в сообщении.

Также добавляется, что временное ограничение движения связано со строительством транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км. С 15 августа здесь выполнят работы по устройству новой дорожной одежды, «островков безопасности» из бортовых камней.

Томичам рекомендуется выбирать другие пути для движения.