COVID-19 стал причиной смерти еще двоих жителей Томской области

Еще два наших земляка стали жертвами коронавируса. Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 августа, стало известно о смерти еще двоих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 51 человека.

- Томская область... умерло 51... ( 2 за последние сутки) - говорится в сообщении.

-Оба скончавшихся пациента входили в группу риска по тяжелым хроническим заболеваниям: у одного был сахарный диабет и болезнь почек, у другого – бронхиальная астма. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом и рецедивирующей тромбоэмболией легочных артерий, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 14 августа в Томской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 4 885 человек.