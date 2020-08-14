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Томские семьи, где растет ребенок с особенностями развития, могут воспользоваться льготной ипотекой

Ее ставка составляет всего 4,99% годовых, оформить займ можно в Райффайзенбанке
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Более 800 российских семей стали за год новоселами, благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка.

Более 800 российских семей стали за год новоселами, благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка.

Фото: из открытых источников

За год действия программы льготной ипотеки в Райффайзенбанке 836 российских семей приобрели собственное жилье по выгодной ставке 4,99% годовых. Наибольше популярностью это предложение пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Общая сумма выдач за это время составила более 3,2 млрд руб. В 2020 году условия льготной ипотечной программы были расширены, и теперь она доступна семьям, в которых есть один ребенок с особенностями развития, - сообщает пресс-служба Райффайзенбанка.

Отмечается также, что средняя сумма займа в Москве равна приблизительно 5 млн руб., в Петербурге – 3,7 млн руб, а в Новосибирске – 2,3 млн руб. Это самый большой средний чек по сравнению с другими регионами страны.

Чаще всего семейную ипотеку в Райффайзенбанке заемщики берут для покупки жилья в новостройке. Так, в Москве на такие сделки приходится - 80%, в Петербурге - 79%, в Краснодаре - 78%. Исключения составляют лишь два города: Красноярск и Новосибирск. Здесь по льготной ипотечной ставке чаще приобретают недвижимость на вторичном рынке – 66% и 52% от общего числа выдач, соответственно.

- Льготная семейная ипотека позволяет приобретать квартиру как у застройщика, так и у другого юрлица – инвестора или подрядчика по договору купли-продажи. Это значительно расширяет круг объектов, которые рассматривают наши клиенты. К тому же, семейная ипотека позволяет рефинансировать действующие жилищные кредиты. Сегодня мы предлагаем ставку 4,99% по этой программе – это самые выгодные условия в истории продукта. В этом году мы расширили условия льготной программы, и теперь она доступна семьям, в которых есть один ребенок с особенностями развития. Для получения льготы необходима всего лишь одна справка, которая подтверждает состояние здоровья ребенка. Подать заявку и получить одобрение ипотеки можно быстро и просто в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка, - пояснила Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.

Семьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут просто рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые уже рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках. Подробнее об условиях программы семейной ипотеки можно узнать на сайте.