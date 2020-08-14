Роскосмос опубликовал снимки лесных пожаров Томской области

С 12 августа в регионе из-за пожаров введен режим ЧС. Фото: из открытых источников

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайной ситуации в Томской области. Также она поддерживает взаимодействие с МЧС России для оперативного предоставления данных дистанционного зондирования Земли.

Так, данные с российских аппаратов дистанционного зондирования Земли в оперативном порядке передаются в МЧС России. По состоянию на 13 августа 2020 года площадь покрытия территории Томской области космической съемкой с облачностью не более 20% составляет 259 тысяч квадратных километров (143 маршрута), что составляет 83% от площади всей области. Оператор также выполняет тематическую обработку данных для создания аналитических информационных продуктов.

Напомним, на территории региона наблюдается напряженная пожарная обстановка. С 12 августа во всей области ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным на 12 августа, в регионе действуют 11 лесных пожаров, более 2 100 гектаров пройдены огнем. Всего с начала года в Томской области ликвидировано 160 лесных пожаров на общей площади 3,68 тысячи гектара.