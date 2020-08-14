Более десяти новых видов растений и деревьев высадят на пр. Ленина в Томске

При озеленении пр. Ленина преимущество будет отдано мелколистной липе. Фото: из открытых источников

Подрядчик городской администрации приводит в порядок зеленые насаждения по пр. Ленина на участке от Лагерного сада до Новособорной площади общей площадью свыше 22 тыс. кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

Так, бригады работают над восстановлением газонов от ул. Учебной до ул. Усова. Они сняли непригодный слой земли, завезли новый плодородный грунт, после этого посеют газонную траву. Такие же работы провели на отрезке от ул. Учебной до ул. Савиных. По нечетной стороне пр. Ленина, в районе здания № 43 и 43а, на склоне укладывают рулонный газон.

Отмечается, что по предложению профессиональных дендрологов и экологов будет расширено разнообразие видов деревьев и кустарников, подходящих для сибирского климата.

При озеленении пр. Ленина преимущество будет отдано мелколистной липе, также будут высажены рябины, клены Гиннала, декоративные кустарники - трескун амурский, роза морщинистая, калина, спирея, дерен, рябинник, снежноягодник, сирень и др. В перспективе украшением проспекта станут рокарии, клумбы с однолетними и многолетними цветами, хостой, снытью, баданом и др., живые изгороди.

Добавим, что заседание городской ландшафтной комиссии, поддержали снос аварийно-опасных тополей, и предложили проектировщикам исключить из планируемых посадок прихотливые «экзоты» - гортензию, миндаль, калину «Бульденеж» и пр.